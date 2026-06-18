«Мы должны извлечь уроки». Главный тренер Панамы Кристиансен — о первом матче на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Панамы Томас Кристиансен прокомментировал первый матч своей команды на чемпионате мира – 2026. В нём Панама проиграла Гане со счётом 0:1, пропустив единственный гол в матче на 90+5-й минуте.

«Мы должны извлечь уроки из своих ошибок. На чемпионате мира, в той самой голевой ситуации, мы должны понять, что нужно действовать более решительно; у нас даже были шансы остановить атаку. Они забили, и нас расстроил этот результат.

В первом тайме мы играли очень хорошо, контролировали игру, переводили её на половину поля соперника, где и хотели находиться. Во втором тайме мы должны были продолжить в том же духе, но поддались влиянию ганской команды, играя длинными передачами, некоторые из которых были бессмысленными. Были потери мяча, переходы в атаку… а если допускать такие переходы и совершать ошибки, которые недопустимы на чемпионате мира, то тебя за это наказывают», – приводит слова Кристиансена Globo.

В следующих турах группового этапа турнира Панама сыграет с Хорватией (24 июня) и Англией (28 июня).