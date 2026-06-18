Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы должны извлечь уроки». Главный тренер Панамы Кристиансен — о первом матче на ЧМ-2026

«Мы должны извлечь уроки». Главный тренер Панамы Кристиансен — о первом матче на ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Панамы Томас Кристиансен прокомментировал первый матч своей команды на чемпионате мира – 2026. В нём Панама проиграла Гане со счётом 0:1, пропустив единственный гол в матче на 90+5-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 02:00 МСК
Гана
Окончен
1 : 0
Панама
1:0 Йиренки – 90+5'    

«Мы должны извлечь уроки из своих ошибок. На чемпионате мира, в той самой голевой ситуации, мы должны понять, что нужно действовать более решительно; у нас даже были шансы остановить атаку. Они забили, и нас расстроил этот результат.

В первом тайме мы играли очень хорошо, контролировали игру, переводили её на половину поля соперника, где и хотели находиться. Во втором тайме мы должны были продолжить в том же духе, но поддались влиянию ганской команды, играя длинными передачами, некоторые из которых были бессмысленными. Были потери мяча, переходы в атаку… а если допускать такие переходы и совершать ошибки, которые недопустимы на чемпионате мира, то тебя за это наказывают», – приводит слова Кристиансена Globo.

В следующих турах группового этапа турнира Панама сыграет с Хорватией (24 июня) и Англией (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Официально
Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Гана — Панама. Это не автор победного гола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android