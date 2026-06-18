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Сергей Песьяков прокомментировал продление контракта с «Крыльями Советов»

Сергей Песьяков прокомментировал продление контракта с «Крыльями Советов»
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Голкипер Сергей Песьяков прокомментировал продление контракта с «Крыльями Советов».

— Ты недавно продлил контракт с «Крыльями». Как это происходило?
— Мы с клубом начали разговор по контракту ещё зимой. Но там что-то пошло не так (смеётся). К концу сезона всё встало на свои места. Клуб сделал предложение, которое я с радостью принял.

— Что-то пошло не так — это про результаты команды или что-то другое?
— Честно, не знаю. У меня разная информация. Но как будто сейчас она неважна. Самое главное, что мы сошлись. И я этому очень рад, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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