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Файзуллаев творил историю, фанаты вывесили флаг России на ЧМ. Яркие фото матча Узбекистана

Файзуллаев творил историю, фанаты вывесили флаг России на ЧМ. Яркие фото матча Узбекистана
Узбекистан — Колумбия, ЧМ-2026
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17 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико прошёл матч группы К чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Узбекистана и Колумбии. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Победу со счётом 3:1 праздновала сборная Колумбии.

Узбекистану, который впервые в истории играет на чемпионатах мира, удалось забить один гол. Его автором стал полузащитник Аббосбек Файзуллаев. В составе сборной Колумбии отличились Даниэль Муньос, Луис Диас и Хаминтон Кампас. На трибунах чемпионата мира был замечен российский флаг.

Лучшие кадры матча Узбекистан — Колумбия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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Новости. Футбол
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