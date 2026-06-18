Сергей Песьяков ответил на вопрос о задачах «Крыльев Советов» в новом сезоне

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков порассуждал о задачах самарского клуба в новом сезоне Мир РПЛ.

«Однозначного ответа на вопрос касаемо задач на новый сезона — нет. Хотелось бы собраться, посмотреть, каким коллективом будем. Может, кто-то выпадет. Есть много ребят, которые ярко провели весну. Возможны ли потери… Кто-то придёт с бешеным предложением, и что мы будем делать? На вопрос о задачах логично будет ответить через месяц. Может, будут какие-то усиления — на них посмотрим. Мы можем проигрывать, как в Питере в первом матче Булатова, но от своей игры кайфовать. У нас получалось, нащупали её. Хочется просто играть в этот футбол, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.