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Главный тренер Панамы Кристиансен раскритиковал Гану за задержки времени в матче ЧМ-2026

Главный тренер Панамы Кристиансен раскритиковал Гану за задержки времени в матче ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Панамы Томас Кристиансен раскритиковал национальную команду Ганы за затягивание игры вратарём. Сборные встретились в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026; Гана победила благодаря голу на 90+5-й минуте (1:0). Также специалист критически отозвался о перерывах на питьё воды, которые проводятся на 22-й минуте каждого тайма вне зависимости от погодных условий.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 02:00 МСК
Гана
Окончен
1 : 0
Панама
1:0 Йиренки – 90+5'    

«Их вратарь падал дважды. Первый раз, чтобы дать указания атаке. Второй – чтобы дать указания другим игрокам. Для этого и существует перерыв на питьё воды, и они сделали это в неподходящей ситуации. В тот момент они изменили схему игры. Если вы устраиваете перерыв – это для внесения корректировок. Было не жарко, но мы должны это принять. В конце концов, счета оплачивает телевизионная реклама», – приводит слова Кристиансена Globo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В следующих турах группового этапа турнира Панама сыграет с Хорватией (24 июня) и Англией (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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