Президент Узбекистана Мирзиёев — о первом голе сборной на ЧМ-2026: это тоже победа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов дал оценку дебютному выступлению национальной команды на чемпионате мира. Сборная Узбекистана 18 июня в Мехико уступила Колумбии со счётом 1:3, однако первый гол в истории страны на мировых первенствах стал поводом для позитивной оценки главы государства.

«Наши футболисты продемонстрировали сильный характер в матче против очень опытной команды. Для страны первый забитый гол на чемпионате уже сам по себе является победой», — цитирует Мирзиёева его пресс-служба.

Единственный мяч в составе узбекской сборной на 60-й минуте забил бывший полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Сборная Узбекистана выступает в группе K, где также сыграют Португалия и ДР Конго. Следующий матч команда проведёт 23 июня с командой Португалии.