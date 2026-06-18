«Локомотив» объявил об уходе Владислава Сарвели

Пресс-служба московского «Локомотива» объявила об уходе нападающего Владислава Сарвели из клуба. Футболист выступал за железнодорожников с лета 2023 года, в 65 матчах он забил семь голов.

«Владислав Сарвели покидает «Локомотив». Сотрудничество с 28-летним нападающим завершено по соглашению сторон. Сарвели стал игроком нашего клуба летом 2023 года. За это время он провёл 65 матчей, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами. Благодарим Влада за годы, проведённые в команде, и вклад в общие победы. Удачи и успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».