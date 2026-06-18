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Голы Холанда на чемпионате мира вызвали микроземлетрясения в Норвегии

Голы Холанда на чемпионате мира вызвали микроземлетрясения в Норвегии
Эрлинг Холанд
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Дубль нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Ираком (4:1) привёл к микросейсмическим колебаниям в Бергене. Институт сейсмологии NORSAR зафиксировал вибрации, совпавшие по времени с голами форварда.

«Наиболее интенсивные колебания совпадают с голами Эрлинга Браута Холанда, которые вызвали громкие возгласы среди норвежских болельщиков», — заявление NORSAR.

Специалисты пояснили, что это не было землетрясением. «Когда множество людей одновременно реагируют на большие спортивные моменты, их совместные движения могут создавать вибрации в земле, которые регистрируются чувствительными сейсмометрами», — добавили в институте. Сигналы зафиксировала станция в Бергене, где тысячи зрителей следили за матчем, несмотря на то что игра началась после полуночи по местному времени.

Холанд забил первый мяч на 29-й минуте, а затем удвоил преимущество перед перерывом. Для норвежцев эти голы стали первыми в финальной стадии чемпионата мира с 1998 года. Следующий матч сборная Норвегии проведёт с командой Сенегала 23 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
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