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Жоау Невеш рассказал, кому он посвятил свой первый гол на чемпионате мира

Жоау Невеш рассказал, кому он посвятил свой первый гол на чемпионате мира
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Полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш посвятил свой первый гол на чемпионате мира своей погибшей матери. Футболист забил головой на шестой минуте матча с национальной командой ДР Конго (1:1). Мать игрока скончалась в феврале 2024 года после продолжительной борьбы с раком.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

Фото: Tom Weller/Getty Images

«Я знаю, что моя мама всегда со мной, и именно поэтому я поднял пальцы к небу. Мой первый гол на чемпионате мира – это для неё!» – приводит слова Невеша аккаунт Actu Foot в социальной сети X.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В следующих турах группового этапа турнира сборная Португалии сыграет с Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (28 июня).

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Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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