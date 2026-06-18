Жоау Невеш рассказал, кому он посвятил свой первый гол на чемпионате мира

Полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш посвятил свой первый гол на чемпионате мира своей погибшей матери. Футболист забил головой на шестой минуте матча с национальной командой ДР Конго (1:1). Мать игрока скончалась в феврале 2024 года после продолжительной борьбы с раком.

Фото: Tom Weller/Getty Images

«Я знаю, что моя мама всегда со мной, и именно поэтому я поднял пальцы к небу. Мой первый гол на чемпионате мира – это для неё!» – приводит слова Невеша аккаунт Actu Foot в социальной сети X.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В следующих турах группового этапа турнира сборная Португалии сыграет с Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (28 июня).