«Футбол от этого теряет». Аршавин — о реформе чемпионата мира — 2026

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что было неправильно расширять чемпионата мира. С этого года на главном турнире сборных выступают сразу 48 команд.

«Для меня это неправильно. Расширение. Понятно, что в плане денег там и всего якобы это хорошо, но спортивная составляющая и престиж, мне кажется… Футбол от этого теряет», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.