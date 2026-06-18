Главный тренер «Енисея» Ташуев: ночные матчи ЧМ-2026 не смотрю — потом тяжело работать

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев рассказал, что не смотрит ночные матчи чемпионата мира — 2026 по футболу.

«Ночные матчи чемпионата мира не смотрю, потому что мы находимся на сборах с «Енисеем». В это время невозможно смотреть игры, потом будет тяжело работать. От чемпионата мира ожидал худшего. Есть много нестатусных команд, но они дают бой. В частности, Конго, Кабо-Верде и Катар отбирают очки у фаворитов и неплохо играют.

Пока мне понравилась сборная Марокко. У них интересная структура игры без вингеров. Их матч с Бразилией был лучшим на турнире. Соперник не феерил, но Марокко не проиграло по территории и игровому преимуществу», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.