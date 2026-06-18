Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Каннаваро: мы приехали показать Узбекистан в позитивном свете

Фабио Каннаваро: мы приехали показать Узбекистан в позитивном свете
Комментарии

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро прокомментировал первый матч команды на чемпионате мира – 2026. В нём она уступила национальной команде Колумбии со счётом 1:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40'     1:1 Файзуллаев – 60'     1:2 Диас – 65'     1:3 Кампас – 90+9'    

«Игра была интересной. Во втором тайме нам удалось изменить ход матча. Мы создавали моменты на левом фланге, старались контролировать игру.

Прежде всего мы приехали сюда, чтобы показать Узбекистан всему миру в позитивном свете. Я всегда говорю своей команде быть активной во время игры. Нелегко играть против таких команд, как Колумбия, действовать без мяча. В целом во втором тайме мы действовали хорошо, но, к сожалению, пропустили гол.

Мы запомним эту игру на этом стадионе, потому что она – историческая. Мы – на чемпионате мира. Могу сказать, что сегодняшняя игра была для нас хорошей. Были ошибки, и мы будем над ними работать.

Я горжусь своими игроками, они хорошо сыграли. Сегодня был сложный матч. Нелегко играть на таком стадионе, перед такими болельщиками. Но это также может дать дополнительную мотивацию», – опубликовал слова Каннаваро официальный аккаунт Футбольной ассоциации Узбекистана в социальных сетях.

В следующих турах группового этапа турнира Узбекистан встретится с Португалией (23 июня) и ДР Конго (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Узбекистан забил исторический мяч на ЧМ! Но для сенсации с Колумбией этого не хватило
Узбекистан забил исторический мяч на ЧМ! Но для сенсации с Колумбией этого не хватило
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android