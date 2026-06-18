Фабио Каннаваро: мы приехали показать Узбекистан в позитивном свете

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро прокомментировал первый матч команды на чемпионате мира – 2026. В нём она уступила национальной команде Колумбии со счётом 1:3.

«Игра была интересной. Во втором тайме нам удалось изменить ход матча. Мы создавали моменты на левом фланге, старались контролировать игру.

Прежде всего мы приехали сюда, чтобы показать Узбекистан всему миру в позитивном свете. Я всегда говорю своей команде быть активной во время игры. Нелегко играть против таких команд, как Колумбия, действовать без мяча. В целом во втором тайме мы действовали хорошо, но, к сожалению, пропустили гол.

Мы запомним эту игру на этом стадионе, потому что она – историческая. Мы – на чемпионате мира. Могу сказать, что сегодняшняя игра была для нас хорошей. Были ошибки, и мы будем над ними работать.

Я горжусь своими игроками, они хорошо сыграли. Сегодня был сложный матч. Нелегко играть на таком стадионе, перед такими болельщиками. Но это также может дать дополнительную мотивацию», – опубликовал слова Каннаваро официальный аккаунт Футбольной ассоциации Узбекистана в социальных сетях.

В следующих турах группового этапа турнира Узбекистан встретится с Португалией (23 июня) и ДР Конго (28 июня).