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«Локомотив» объявил состав на летние сборы

«Локомотив» объявил состав на летние сборы
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Московский «Локомотив» в клубных соцсетях объявил состав на летние учебно-тренировочные сборы команды.

Состав «Локомотива» на летние сборы 2026 года:

Фото: ФК «Локомотив»

Фото: ФК «Локомотив»

Пресс-служба железнодорожников внесла уточнения по некоторым игрокам. Так, вратарь Антон Митрюшкин, защитники Александр Сильянов и Евгений Морозов, а также полузащитники Артём Карпукас и Алексей Батраков прибудут в расположение «Локомотива» 27 июня. Они получили дополнительный отдых в связи с игрой за сборную России. Форвард Николай Комличенко из-за повреждения будет заниматься по индивидуальной программе. А защитник Сесар Монтес пока остаётся в расположении сборной Мексики на ЧМ-2026.

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