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Комментатору матча ЧМ-2026 рассекли голову бутылкой

Комментатору матча ЧМ-2026 рассекли голову бутылкой
голова Уоррена Бартона после попадания бутылки
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Бывший защитник сборной Англии и комментатор Fox Sports Уоррен Бартон получил рассечение головы во время матча группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Узбекистана и Колумбии. Об инциденте, который произошёл на стадионе «Ацтека» в Мехико, сообщила работавшая с Бартоном в паре Джеки Оутли.

«Я услышала, как в него попали, и обернулась — по лбу текла кровь. С ним всё в порядке», — написала Оутли в соцсети X.

Встреча завершилась победой колумбийцев со счётом 3:1. Для Узбекистана этот матч стал дебютным в финальной стадии чемпионатов мира. Бартон, ранее выступавший за «Ньюкасл» и проведший 16 матчей за сборную Англии, после оказания помощи продолжил работу в эфире.

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