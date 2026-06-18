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Тренер Узбекистана Фабио Каннаваро повторил уникальное достижение Блохина и Беккенбауэра

Тренер Узбекистана Фабио Каннаваро повторил уникальное достижение Блохина и Беккенбауэра
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Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро стал четвёртым обладателем «Золотого мяча» в истории, который принял участие в розыгрыше чемпионата мира и как игрок, и как тренер. Ранее это делали Франц Беккенбауэр, Олег Блохин и Марко ван Бастен. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Каннаваро возглавил сборную Узбекистана в 2025 году, «Золотой мяч» итальянец выигрывал в 2006-м.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40'     1:1 Файзуллаев – 60'     1:2 Диас – 65'     1:3 Кампас – 90+9'    

Чемпионат мира — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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