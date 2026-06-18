Тренер Узбекистана Фабио Каннаваро повторил уникальное достижение Блохина и Беккенбауэра

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро стал четвёртым обладателем «Золотого мяча» в истории, который принял участие в розыгрыше чемпионата мира и как игрок, и как тренер. Ранее это делали Франц Беккенбауэр, Олег Блохин и Марко ван Бастен. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Каннаваро возглавил сборную Узбекистана в 2025 году, «Золотой мяч» итальянец выигрывал в 2006-м.

Чемпионат мира — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.