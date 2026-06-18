«Крылья Советов» объявили о переходе Никиты Чернова

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» объявила о переходе защитника Никиты Чернова. Футболист подписал с клубом контракт до 2029 года. Этим летом Чернов покинул «Спартак» на правах свободного агента.

В общей сложности Никита Чернов провёл за красно-белых 80 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за «Крылья Советов». В послужном списке игрока также есть «Урал», «Енисей» и ЦСКА.

Отметим, что «Крылья Советов» завершили сезон-2025/2026 на 11-м месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка.