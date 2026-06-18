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Вратарь «Крыльев» Песьяков высказался об отъезде Адиева весной в Казахстан

Вратарь «Крыльев» Песьяков высказался об отъезде Адиева весной в Казахстан
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Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался об отъезде бывшего тренера самарцев Магомеда Адиева в Казахстан. После незапланированных переговоров с одним из местных клубов «Крылья» остались недовольны и позже уволили специалиста.

«Насколько я знаю, Адиев предупреждал клуб и об этом говорил. Наверное, просто руководству клуба стало немножко страшно или, может быть, они это расценили как некий… Хотя, опять же, он предупреждал их. На такие вещи очень тяжело отвечать. В итоге вопрос был почти урегулирован — и уволили (смеётся). Но в итоге, думаю, и Магомед Мусаевич в плюсе, и «Крылья». Самое главное, что разошлись, как мне кажется, на нормальной ноте», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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