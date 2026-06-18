Футболисту Кот-д'Ивуара не дали разрешение для въезда на территорию Канады

Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи не смог отправиться с национальной командой на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Германией. Причиной стало отсутствие необходимых разрешений для въезда на территорию Канады, сообщается в официальном заявлении Федерации футбола Кот-д'Ивуара.

В заявлении уточняется, что по состоянию на 17 июня федерация не получала официальных уведомлений о каких-либо юридических или административных разбирательствах в отношении Ваи. Игрок пользуется полной поддержкой организации и остаётся важным элементом национальной команды. До возвращения делегации из Канады футболист будет находиться на американской территории.

Сборная Кот-д'Ивуара выступает в группе E, где после победы над Эквадором (1:0) занимает второе место. Второй матч команда проведёт 20 июня с Германией в Торонто.