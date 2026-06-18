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Футболисту Кот-д'Ивуара не дали разрешение для въезда на территорию Канады

Футболисту Кот-д'Ивуара не дали разрешение для въезда на территорию Канады
Элье Ваи
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Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи не смог отправиться с национальной командой на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Германией. Причиной стало отсутствие необходимых разрешений для въезда на территорию Канады, сообщается в официальном заявлении Федерации футбола Кот-д'Ивуара.

В заявлении уточняется, что по состоянию на 17 июня федерация не получала официальных уведомлений о каких-либо юридических или административных разбирательствах в отношении Ваи. Игрок пользуется полной поддержкой организации и остаётся важным элементом национальной команды. До возвращения делегации из Канады футболист будет находиться на американской территории.

Сборная Кот-д'Ивуара выступает в группе E, где после победы над Эквадором (1:0) занимает второе место. Второй матч команда проведёт 20 июня с Германией в Торонто.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
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