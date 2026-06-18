Ташуев сравнил Месси с Пеле и Марадоной после хет-трика аргентинца на ЧМ-2026

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев сравнил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с легендарными экс-футболистами Пеле и Диего Марадоной. Месси оформил хет-трик в матче 1-го тура ЧМ-2026 со сборной Алжира (3:0).

«Матч Аргентины и Алжира не видел. Но у нас есть три эпохи больших и великих футболистов. Эпоха Пеле — 60-е и 70-е годы, вторая эпоха Марадоны и третья эпоха — Месси. И все три чемпионата мира проходили в Мексике (смеётся). Забавно получается. Месси входит в третью эпоху как великий футболист. Тут нечему удивляться. Это лучший футболист нашего времени», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.