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Ташуев сравнил Месси с Пеле и Марадоной после хет-трика аргентинца на ЧМ-2026

Ташуев сравнил Месси с Пеле и Марадоной после хет-трика аргентинца на ЧМ-2026
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Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев сравнил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с легендарными экс-футболистами Пеле и Диего Марадоной. Месси оформил хет-трик в матче 1-го тура ЧМ-2026 со сборной Алжира (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«Матч Аргентины и Алжира не видел. Но у нас есть три эпохи больших и великих футболистов. Эпоха Пеле — 60-е и 70-е годы, вторая эпоха Марадоны и третья эпоха — Месси. И все три чемпионата мира проходили в Мексике (смеётся). Забавно получается. Месси входит в третью эпоху как великий футболист. Тут нечему удивляться. Это лучший футболист нашего времени», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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