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Александр Головин рассказал о впечатлениях от старта чемпионата мира

Александр Головин рассказал о впечатлениях от старта чемпионата мира
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, что следит за чемпионатом мира 2026 года и радуется за игроков, с которыми раньше выступал за один клуб. Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде. В турнире принимают участие 48 команд.

«Конечно, слежу за чемпионатом мира. По крайней мере, на уровне результатов точно. Рад за ребят, с которыми знаком лично и которые отлично себя проявляют. Тот же [Фоларин] Балогун, забивший два мяча в первом матче за сборную США. Мы с ним хорошо общаемся в «Монако». Знаю, что забил [Брил] Эмболо за сборную Швейцарии, раньше он тоже выступал в «Монако», — приводит слова Головина ТАСС.

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