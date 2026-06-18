Александр Головин рассказал о впечатлениях от старта чемпионата мира

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, что следит за чемпионатом мира 2026 года и радуется за игроков, с которыми раньше выступал за один клуб. Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде. В турнире принимают участие 48 команд.

«Конечно, слежу за чемпионатом мира. По крайней мере, на уровне результатов точно. Рад за ребят, с которыми знаком лично и которые отлично себя проявляют. Тот же [Фоларин] Балогун, забивший два мяча в первом матче за сборную США. Мы с ним хорошо общаемся в «Монако». Знаю, что забил [Брил] Эмболо за сборную Швейцарии, раньше он тоже выступал в «Монако», — приводит слова Головина ТАСС.