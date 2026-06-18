Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Песьяков: хочется, чтобы «Спартак» уже взял на себя лидерство

Песьяков: хочется, чтобы «Спартак» уже взял на себя лидерство
Комментарии

Бывший вратарь «Спартака» Сергей Песьяков высказался о результатах и амбициях московского клуба.

«Спартак» выиграл Кубок, выдал хорошую в целом весну. Можно сказать, что он возвращается?
— Вчера уже разговаривали на эту тему. Каждый раз мы говорим про «Спартак», что это конкурент в борьбе за чемпионство. Хочется, чтобы они уже взяли на себя это лидерство.

— Но сейчас есть трофей.
— Мне кажется, что и перед Станковичем то же самое было.

— Но сейчас есть трофей.
— Да-да. Здесь можно не разговаривать — трофей говорит сам за себя. Это лучший показатель. Концовка хорошая и трофей. Как будто бы опять «Спартак» на вершине, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Вратарь «Крыльев» Песьяков высказался об отъезде Адиева весной в Казахстан
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android