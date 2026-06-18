Песьяков: хочется, чтобы «Спартак» уже взял на себя лидерство

Бывший вратарь «Спартака» Сергей Песьяков высказался о результатах и амбициях московского клуба.

— «Спартак» выиграл Кубок, выдал хорошую в целом весну. Можно сказать, что он возвращается?

— Вчера уже разговаривали на эту тему. Каждый раз мы говорим про «Спартак», что это конкурент в борьбе за чемпионство. Хочется, чтобы они уже взяли на себя это лидерство.

— Но сейчас есть трофей.

— Мне кажется, что и перед Станковичем то же самое было.

— Но сейчас есть трофей.

— Да-да. Здесь можно не разговаривать — трофей говорит сам за себя. Это лучший показатель. Концовка хорошая и трофей. Как будто бы опять «Спартак» на вершине, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.