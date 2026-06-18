Суперкомпьютер Opta назвал фаворита ЧМ-2026 после 1-го тура

Аналитическая платформа Opta обновила прогноз вероятности победы на чемпионате мира 2026 года после завершения 1-го тура группового этапа. Наибольшие шансы на титул имеет сборная Франции — 15,73%, сообщает Opta.

В топ-10 претендентов на победу по версии суперкомпьютера также вошли:

Англия — 12,33%;

Аргентина — 12,28%;

Испания — 12,08%;

Германия — 6,43%;

Португалия — 5,94%;

Бразилия — 5,37%;

Норвегия — 4,68%;

Нидерланды — 3,06%;

Колумбия — 2,80%.

Три команды — Гаити, Кюрасао и Иордания — получили 0% шансов на завоевание трофея. Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. После первых матчей группового этапа все три лидирующие в прогнозе сборные одержали победы.