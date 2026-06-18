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Суперкомпьютер Opta назвал фаворита ЧМ-2026 после 1-го тура

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита ЧМ-2026 после 1-го тура
Сборная Франции
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Аналитическая платформа Opta обновила прогноз вероятности победы на чемпионате мира 2026 года после завершения 1-го тура группового этапа. Наибольшие шансы на титул имеет сборная Франции — 15,73%, сообщает Opta.

В топ-10 претендентов на победу по версии суперкомпьютера также вошли:

  • Англия — 12,33%;
  • Аргентина — 12,28%;
  • Испания — 12,08%;
  • Германия — 6,43%;
  • Португалия — 5,94%;
  • Бразилия — 5,37%;
  • Норвегия — 4,68%;
  • Нидерланды — 3,06%;
  • Колумбия — 2,80%.

Три команды — Гаити, Кюрасао и Иордания — получили 0% шансов на завоевание трофея. Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. После первых матчей группового этапа все три лидирующие в прогнозе сборные одержали победы.

Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
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