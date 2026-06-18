Суперкомпьютер Opta назвал фаворита ЧМ-2026 после 1-го тура
Аналитическая платформа Opta обновила прогноз вероятности победы на чемпионате мира 2026 года после завершения 1-го тура группового этапа. Наибольшие шансы на титул имеет сборная Франции — 15,73%, сообщает Opta.
В топ-10 претендентов на победу по версии суперкомпьютера также вошли:
- Англия — 12,33%;
- Аргентина — 12,28%;
- Испания — 12,08%;
- Германия — 6,43%;
- Португалия — 5,94%;
- Бразилия — 5,37%;
- Норвегия — 4,68%;
- Нидерланды — 3,06%;
- Колумбия — 2,80%.
Три команды — Гаити, Кюрасао и Иордания — получили 0% шансов на завоевание трофея. Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. После первых матчей группового этапа все три лидирующие в прогнозе сборные одержали победы.
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