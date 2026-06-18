Такси с фанатами сборной Аргентины обстреляли в США по дороге на матч ЧМ-2026

Болельщики сборной Аргентины оказались в эпицентре стрельбы по дороге на матч чемпионата мира — 2026. Они ехали на такси к стадиону, в то время как неизвестный злоумышленник открыл по машине огонь из оружия. Ранение получил водитель такси, болельщики не пострадали. Полиция помогла аргентинским фанатам добраться до стадиона на патрульных машинах, сообщает The New York Times.

Отмечается, что сейчас американские правоохранители разыскивают стрелявшего. Его личность пока не установлена.

В преддверии матча Аргентины и Алжира (3:0) в Канзасе было зафиксировано пять эпизодов стрельбы. В их результате погиб один человек и четверо (включая водителя такси) получили ранения.