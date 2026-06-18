Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Такси с фанатами сборной Аргентины обстреляли в США по дороге на матч ЧМ-2026

Такси с фанатами сборной Аргентины обстреляли в США по дороге на матч ЧМ-2026
Комментарии

Болельщики сборной Аргентины оказались в эпицентре стрельбы по дороге на матч чемпионата мира — 2026. Они ехали на такси к стадиону, в то время как неизвестный злоумышленник открыл по машине огонь из оружия. Ранение получил водитель такси, болельщики не пострадали. Полиция помогла аргентинским фанатам добраться до стадиона на патрульных машинах, сообщает The New York Times.

Отмечается, что сейчас американские правоохранители разыскивают стрелявшего. Его личность пока не установлена.

В преддверии матча Аргентины и Алжира (3:0) в Канзасе было зафиксировано пять эпизодов стрельбы. В их результате погиб один человек и четверо (включая водителя такси) получили ранения.

Календарь ЧМ-2026
Таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Фанаты Аргентины и Алжира устроили драку на Таймс-сквер. Видео
Истории
Фанаты Аргентины и Алжира устроили драку на Таймс-сквер. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android