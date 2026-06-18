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Ташуев: не понравилась игра Роналду с ДР Конго — без него Португалия выглядела лучше

Ташуев: не понравилась игра Роналду с ДР Конго — без него Португалия выглядела лучше
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Экс-тренер ряда клубов Мир РПЛ Сергей Ташуев раскритиковал звёздного португальского нападающего Криштиану Роналду после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с ДР Конго. Встреча завершилась сенсационной ничьей со счётом 1:1. Роналду сыграл 90 минут и не отметился результативными действиями.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Видел матч ДР Конго и Португалии. Сборная Конго понравилась — хорошая и мощная команда. У португальцев хватает статусных футболистов, есть Витинья из «ПСЖ». Роналду не понравился. Было пару моментов, где нужно было пробежаться, но сказывалось отсутствие резкости.

Он не успевает, его блокируют, получаются сваливающиеся удары. Однозначно, не лучший матч Роналду на чемпионате мира. Без него Португалия выглядела лучше. У Криштиану уже нет той резкости, которая была раньше. Не впечатлила его игра», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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