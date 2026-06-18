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Александр Гришин раскритиковал один из матчей ЧМ-2026, сравнив его с игрой Первой лиги

Александр Гришин раскритиковал один из матчей ЧМ-2026, сравнив его с игрой Первой лиги
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался по итогам матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Ганы и Панамы. Встреча в Торонто завершилась со счётом 1:0 в пользу ганцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 02:00 МСК
Гана
Окончен
1 : 0
Панама
1:0 Йиренки – 90+5'    

«Если честно, смотреть этот матч было невозможно, не засыпая. Это уровень нашей Первой лиги. В первом тайме Панама владела безоговорочным преимуществом, непонятно, что с ними случилось во втором тайме. Гана перевернула игру, но в любом случае качество футбола было очень низким. Было скучно. Но, конечно, болельщикам из этих стран радостно смотреть на свои команды на чемпионате мира, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Календарь ЧМ-2026
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