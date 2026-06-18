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«Сейчас он — идеальный игрок». Тухель — о Гарри Кейне

«Сейчас он — идеальный игрок». Тухель — о Гарри Кейне
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал игру капитана команды Гарри Кейна в матче с Хорватией. Капитан англичан не только оформил дубль, но и сделал эффектное спасение на 90+5-й минуте матча, отразив удар Йошко Гвардиола.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

«Если вы увидите самоотдачу нашего капитана – нашего девятого номера, который в дополнительное время всем телом блокировал решающий удар после стандартного положения – и его готовность участвовать в подобных оборонительных действиях, вы поймёте всё о его игре: безупречной игре, игре абсолютного лидера.

Он полностью отдаётся делу, отдаётся физически и морально. Сейчас он — идеальный игрок, он этого хочет и подаёт пример, поэтому мы очень довольны», – приводит слова Тухеля ESPN.

В следующих турах группового этапа Англия сыграет с Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня).

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Эффектное спасение Гарри Кейна на 90+5-й минуте матча со сборной Хорватии на ЧМ-2026
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