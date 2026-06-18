«Сейчас он — идеальный игрок». Тухель — о Гарри Кейне

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал игру капитана команды Гарри Кейна в матче с Хорватией. Капитан англичан не только оформил дубль, но и сделал эффектное спасение на 90+5-й минуте матча, отразив удар Йошко Гвардиола.

«Если вы увидите самоотдачу нашего капитана – нашего девятого номера, который в дополнительное время всем телом блокировал решающий удар после стандартного положения – и его готовность участвовать в подобных оборонительных действиях, вы поймёте всё о его игре: безупречной игре, игре абсолютного лидера.

Он полностью отдаётся делу, отдаётся физически и морально. Сейчас он — идеальный игрок, он этого хочет и подаёт пример, поэтому мы очень довольны», – приводит слова Тухеля ESPN.

В следующих турах группового этапа Англия сыграет с Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня).