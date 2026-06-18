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«Крылья Советов» продлили контракт с Николаем Рассказовым

«Крылья Советов» продлили контракт с Николаем Рассказовым
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Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» объявила о продлении контракта с защитником Николаем Рассказовым. Новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано до конца сезона-2027/2028.

«Крылья Советов» продлили контракт с Николаем Рассказовым. Новое соглашение с защитником рассчитано до конца сезона-2027/2028. Николай Рассказов пополнил состав «Крыльев Советов» зимой 2023 года. За это время он провёл 110 матчей, забил четыре гола и отдал 14 результативных передач. Желаем Коле новых побед и ярких матчей в составе «Крыльев»!» — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

Прошлый сезон «Крылья» завершили на 11-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

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