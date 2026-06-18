Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Возинья, Месси и Холанд вошли в символическую сборную 1-го тура ЧМ-2026 по версии Opta

Возинья, Месси и Холанд вошли в символическую сборную 1-го тура ЧМ-2026 по версии Opta
Комментарии

Аналитическая платформа Opta составила символическую сборную 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. В неё включены вратарь Кабо-Верде Возинья, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард норвежцев Эрлинг Холанд.

В составе также представлены защитники Энтони Робинсон (США), Амир Мурильо (Панама), Гарри Суттар (Австралия) и Педро Лопес (Кабо-Верде). Полузащита сформирована из Уэстона Маккенни (США) и Айюба Буадди (Марокко). В атаке вместе с Месси и Холандом — Килиан Мбаппе (Франция) и Ян Диоманд (Кот-д’Ивуар).

Месси отметился хет-триком в матче с Алжиром (3:0), Холанд оформил дубль в ворота Ирака (4:1), Мбаппе забил два мяча Сенегалу (3:1). Возинья совершил семь сейвов во встрече с Испанией (0:0) и был признан лучшим игроком встречи.

Турнирная таблица чемпионата мира по футболу — 2026
Календарь чемпионата мира по футболу — 2026
Материалы по теме
Рука бога и матч века. Какими были предыдущие чемпионаты мира по футболу в Мексике?
Рука бога и матч века. Какими были предыдущие чемпионаты мира по футболу в Мексике?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android