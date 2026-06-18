Возинья, Месси и Холанд вошли в символическую сборную 1-го тура ЧМ-2026 по версии Opta

Аналитическая платформа Opta составила символическую сборную 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. В неё включены вратарь Кабо-Верде Возинья, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард норвежцев Эрлинг Холанд.

В составе также представлены защитники Энтони Робинсон (США), Амир Мурильо (Панама), Гарри Суттар (Австралия) и Педро Лопес (Кабо-Верде). Полузащита сформирована из Уэстона Маккенни (США) и Айюба Буадди (Марокко). В атаке вместе с Месси и Холандом — Килиан Мбаппе (Франция) и Ян Диоманд (Кот-д’Ивуар).

Месси отметился хет-триком в матче с Алжиром (3:0), Холанд оформил дубль в ворота Ирака (4:1), Мбаппе забил два мяча Сенегалу (3:1). Возинья совершил семь сейвов во встрече с Испанией (0:0) и был признан лучшим игроком встречи.