Шотландские болельщики опустошили бары Бостона в день матча с Гаити

Шотландские болельщики выпили всё пиво в некоторых барах Бостона в день игры с Гаити. В своём первом матче на чемпионате мира за 28 лет сборная Шотландии выиграла со счётом 1:0.

Владельцы бостонских баров сообщают, что шотландские болельщики выпили всё или почти всё пиво в их заведениях, вынуждая их организовывать экстренные доставки. В некоторых барах фанаты выпивали в четыре раза больше пива, чем в типичные праздники. В ряде магазинов также заканчивались запасы определённых марок, а в одном из них от многократного открывания и закрывания сломалась дверца одного из холодильников.

«На прошлой неделе у нас был самый успешный период за всю историю. Мне удалось заранее спланировать и заказать дополнительную доставку в прошлую субботу, и мне сказали, что у дистрибьютера тоже закончились запасы. Он получит свой заказ сегодня, а остальные жители города – завтра», – приводит слова Орана МакГонагла из The Dubliner NBC Boston.

В следующих встречах группового этапа турнира Шотландия сыграет с Марокко (20 июня) и Бразилией (25 июня).