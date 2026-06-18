Сотрудник стадиона «Ацтека» был арестован за попытку продать свою аккредитацию на ЧМ-2026

Неназванный сотрудник стадиона «Ацтека» в Мехико был арестован за попытку продать свою аккредитацию на матчи чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает Actu Foot в социальной сети X со ссылкой на данные известного французского онлайн-издания Le Parisien. По данным источника, 24-летний мужчина продавал аккредитацию за € 130.

Чемпионат мира — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.