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Главный тренер «Енисея» Ташуев: задача выйти в РПЛ пока не ставится

Главный тренер «Енисея» Ташуев: задача выйти в РПЛ пока не ставится
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Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался об амбициях и задачах красноярской команды.

«Мы находимся в Минске на сборах, уже неделю работаем. Сыграли контрольный матч с «Неманом» Гродно — третьей командой по уровню из Высшей лиги Беларуси. Выиграли 2:0. Соперник недавно достаточно успешно играл в еврокубках. Также сыграли матч с «Минском». Команда тоже идёт в верхней части турнирной таблицы. Играли молодые мальчишки, «Енисей-2» и ребята, находящиеся на просмотре. Сыграли 0:0. Задача выйти в РПЛ, к сожалению, пока не ставится. У нас хватает проблем с составом.

Ушли ведущие футболисты — Эмерсон и Погосов из основного состава. А мы пока никого не взяли. В основном сложноватая ситуация, у нас проблемы в обороне с наличием игроков. Ищем, смотрим. Надо однозначно усиливаться, иначе могут быть проблемы. С молодёжью титулы не выигрывают. Все хотят ставить большие задачи. Но я немного настороженно к этому отношусь», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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