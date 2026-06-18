«Керимов перевёл крупную сумму». Песьяков — о самом большом подарке в жизни

Известный голкипер Сергей Песьяков рассказал о подарке экс-владельца «Анжи» Сулеймана Керимова.

— Игроку сборной Катара, который забил гол и принёс ничью, подарят $ 3 млн и Rolls-Royce. Можешь вспомнить самые крутые премиальные в своей карьере?

— Я сразу могу вспомнить. Это было во времена «Анжи». Я был там в аренде полгода. Не знаю, могу ли рассказывать, но расскажу (улыбается). Мы играли со «Спартаком» — выиграли 2:1 на выезде. Я провёл хороший матч. Жена родила через два-три дня после матча. Хорошо, что не на стадионе. Там можно было, если честно (смеётся). Позвонил Сулейман Керимов: поздравил с победой и рождением дочери. И перевёл очень-очень крупную сумму на рождение дочки. Такой подарок от него был, в районе € 50 тыс., по-моему. Мне таких подарков никто никогда не дарил. Мы с женой всегда тепло вспоминаем то время и этот подарок (смеётся), — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.