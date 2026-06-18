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«Посмотрел 20 минут и выключил». Андрей Семёнов — о матчах сборной России

«Посмотрел 20 минут и выключил». Андрей Семёнов — о матчах сборной России
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Бывший игрок сборной России Андрей Семёнов критически оценил уровень соперников национальной российской команды по товарищеским матчам. В летнюю международную паузу Россия провели три игры — с Египтом (0:1), Буркина-Фасо (3:0) и Тринидадом и Тобаго (3:0).

«Соперники у сборной России посредственные, а игроки… Кто-то отмечает чемпионство, у кого-то силы уже на исходе. А потом приходится ехать и играть посредственными сборными. Не знаю, зачем это нужно, тем более после сезона. Посмотрел минут 20 одного из матчей, и вот это катание мяча… Выключил», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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