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Гарри Кейн: конкуренция помогает мне повышать свой уровень

Гарри Кейн: конкуренция помогает мне повышать свой уровень
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн признал, что голы бомбардиров других сборных повлияли на его стремление забивать больше на чемпионате мира – 2026. В своём первом матче на турнире Англия обыграла Хорватию со счётом 4:2; Кейн оформил дубль.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

«Конечно, я видел, как ребята забивали голы, и я не люблю слишком концентрироваться на других людях, но думаю, что для спортсмена естественно стремиться к наивысшим результатам, и, очевидно, все эти ребята начали очень хорошо.

Как нападающий я, очевидно, хочу забить как можно раньше, поэтому я всегда держу в уме, что конкуренция помогает мне повышать свой уровень. Знаете, для этого и существует чемпионат мира — чтобы лучшие игроки могли показать себя на самом высоком уровне, так что, конечно, приятно забить пару голов», – приводит слова Кейна ESPN.

В следующих турах группового этапа турнира Англия встретится с Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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