Гарри Кейн: конкуренция помогает мне повышать свой уровень

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн признал, что голы бомбардиров других сборных повлияли на его стремление забивать больше на чемпионате мира – 2026. В своём первом матче на турнире Англия обыграла Хорватию со счётом 4:2; Кейн оформил дубль.

«Конечно, я видел, как ребята забивали голы, и я не люблю слишком концентрироваться на других людях, но думаю, что для спортсмена естественно стремиться к наивысшим результатам, и, очевидно, все эти ребята начали очень хорошо.

Как нападающий я, очевидно, хочу забить как можно раньше, поэтому я всегда держу в уме, что конкуренция помогает мне повышать свой уровень. Знаете, для этого и существует чемпионат мира — чтобы лучшие игроки могли показать себя на самом высоком уровне, так что, конечно, приятно забить пару голов», – приводит слова Кейна ESPN.

В следующих турах группового этапа турнира Англия встретится с Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня).