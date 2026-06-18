«Я не настолько фанат футбола». Экс-игрок сборной России Семёнов — о ночных матчах ЧМ-2026

Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов рассказал, что не смотрит ночные матчи чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир проходит в США, Мексике и Канаде. Из-за разницы часовых поясов некоторые встречи выпадают в России на ночное время.

«Ночью матчи я не смотрю, только обзоры утром. Получается посмотреть вечерние игры и иногда — первые таймы тех, что попозже. Я не настолько фанат футбола, чтобы не спать и так поздно его смотреть (улыбается). Да и громких вывесок пока нет, много посредственных матчей. С 1/8 финала, наверное, начну следить более обстоятельно», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.