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«Крылья Советов» объявили о подписании Мартина Крамарича

«Крылья Советов» объявили о подписании Мартина Крамарича
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Самарские «Крылья Советов» официально объявили о подписании словенского нападающего Мартина Крамарича. Ранее футболист выступал в России за «Сочи», из которого ушёл по истечении срока контракта.

Крамарич пополнил состав «Крыльев Советов» на правах свободного агента. Он подписал с самарцами контракт сроком на три года.

«Футболист в ближайшее время присоединится к команде. Добро пожаловать в «Крылья», Мартин!» — написала пресс-служба самарского клуба.

Мартин Крамарич выступал за «Сочи» с лета 2023 года, он принял участие в 84 матчах за эту команду во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 14 голевых передач.

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