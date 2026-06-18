Болельщики сборной Узбекистана встретили Аршавина на стадионе матча ЧМ-2026

Болельщики национальной команды Узбекистана встретили бывшего футболиста санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина на стадионе «Ацтека», где проходил матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между узбекской и колумбийской сборными. Встреча завершилась победой Колумбии со счётом 3:1.

Чемпионат мира — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.