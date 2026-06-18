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Песьяков — о Сафонове: не заметил какой-то вальяжности, Мотя не из этих

Песьяков — о Сафонове: не заметил какой-то вальяжности, Мотя не из этих
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Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков ответил на вопрос, как изменился российский вратарь Матвей Сафонов за два годы жизни в Париже и игры в «Пари Сен-Жермен». Он отметил человеческие качества Сафонова.

«Честно, я не заметил какой-то там вальяжности. Мне кажется, Мотя не из этих. Он наш, нормальный парень! Воспитанники краснодарской школы — ребята воспитанные. Галицкому спасибо, получается», — сказал Сергей Песьяков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Во второй половине минувшего сезона Матвей стал основным вратарём «ПСЖ», вытеснив из основного состава Люка Шевалье.

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