Игроки «Баварии» забили больше всех голов в истории чемпионатов мира, обойдя «Реал»

Футболисты мюнхенской «Баварии» вышли на первое место по количеству голов, забитых в финальных стадиях чемпионатов мира среди представителей одного клуба. По итогам 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 на счету игроков немецкой команды 83 мяча, сообщает Stats Foot.

Мадридский «Реал» с 82 голами опустился на вторую строчку. Третье место занимает «Барселона» — 76 мячей. В первую пятёрку также входят «Интер» (72) и «Ювентус» (59).

В 1-м туре за свои сборные отличились несколько футболистов, представляющих «Баварию»: форвард Гарри Кейн (Англия), полузащитник Джамал Мусиала (Германия) и вингер Луис Диас (Колумбия). Все они внесли вклад в тот факт, что мюнхенский клуб вышел в лидеры по этому показателю.