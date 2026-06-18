Джейми Каррагер: чемпионаты мира выигрывают прагматики

Экс-игрок сборной Англии Джейми Каррагер высказался о том, у сборной с каким подходом к игре есть больше шансов выиграть чемпионат мира. Он также заявил, что Англия не является фаворитом турнира, вне зависимости от того, какую стратегию выберет тренерский штаб сборной. В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 англичане одолели Хорватию со счётом 4:2.

«История учит нас, что великие мастера зрелищного футбола не всегда побеждают; от Нидерландов в 1970-х годах и Бразилии в 1982 году до Дании в 1986 году, те, кто очаровывает мир своим лихим футболом, обычно рано выбывают из турнира, в то время как команды с самой надёжной защитой поднимают трофей.

История показывает, что прагматики выигрывают чемпионаты мира. Именно поэтому Дидье Дешам придерживался более осторожного подхода, приведя французов к трофею чемпионата мира, а затем и к финалу четыре года спустя, несмотря на то что в его распоряжении были одни из лучших нападающих на планете.

Как бы Англия ни играла, она не является фаворитом чемпионата мира. Они могут потерпеть поражение от Франции, Испании и Аргентины, независимо от выбранной стратегии.

Стремление атаковать каждого соперника в ближнем бою с одинаковой вероятностью может привести как к несовершенным результатам, так и к впечатляющим победам, но, возможно, у страны наконец-то появилась команда, в которую она сможет влюбиться», – написал Каррагер в своей колонке в The Telegraph.