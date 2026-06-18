«Ещё полгода назад здесь Bugatti дарили». Песьяков — о шутке над игроком «Анжи»

Известный российский голкипер Сергей Песьяков вспомнил забавную историю со времён выступлений за «Анжи».

— Кристофер Самба рассказывал про премиальные в районе $ 100 тыс. за победу в матче еврокубка.

— У нас уже скромные премиальные были в то время. Видите как, я на оставшиеся сливки попал. Была очень смешная история. «Анжи» шёл в зоне вылета. У Эбесилио день рождения. Поздравляет генеральный директор — и дарит ему кружку и ручку с клубной эмблемой. Я переводчику говорю: «Скажи ему, что ещё полгода назад здесь Bugatti дарили на такие праздники» (смеётся).

— Он расстроился?

— Нет, просто посмеялись (улыбается), — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.