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«Ещё полгода назад здесь Bugatti дарили». Песьяков — о шутке над игроком «Анжи»

«Ещё полгода назад здесь Bugatti дарили». Песьяков — о шутке над игроком «Анжи»
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Известный российский голкипер Сергей Песьяков вспомнил забавную историю со времён выступлений за «Анжи».

— Кристофер Самба рассказывал про премиальные в районе $ 100 тыс. за победу в матче еврокубка.
— У нас уже скромные премиальные были в то время. Видите как, я на оставшиеся сливки попал. Была очень смешная история. «Анжи» шёл в зоне вылета. У Эбесилио день рождения. Поздравляет генеральный директор — и дарит ему кружку и ручку с клубной эмблемой. Я переводчику говорю: «Скажи ему, что ещё полгода назад здесь Bugatti дарили на такие праздники» (смеётся).

— Он расстроился?
— Нет, просто посмеялись (улыбается), — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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