«Необязательно изобретать велосипед». Сергей Песьяков сравнил Унаи Эмери и Хуана Карседо

Бывший вратарь «Спартака» Сергей Песьяков высказался о сравнениях экс-тренера красно-белых Унаи Эмери и действующего наставника команды Хуана Карседо. Интересно, что в своё время Карседо был помощником Эмери.

«Тяжело сравнить игру команд Эмери и Карседо. Я не внутри, не вижу тренировочный процесс. Вот тренировочный процесс достаточно хорошо помню. А игра… Можно готовить что-то одно, а футболисты на поле делают что-то другое (смеётся). Но я думаю, что какие-то схожести есть. Как у Осинькина и Булатова. Какая-то преемственность присутствует. Вещи работают. Необязательно изобретать велосипед, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.