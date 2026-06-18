Павлюченко: на чемпионате мира переживаю за Хорватию, где играет мой друг — Лука Модрич

Бывший российский футболист Роман Павлюченко признался, что поддерживает сборную Хорватии на чемпионате мира — 2026. Будучи игроком, Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» вместе с хорватским полузащитником Лукой Модричем.

«Больше всего переживаю за хорватов на чемпионате мира. Понятно, что есть Узбекистан, который ближе к нам, но им будет тяжело на турнире. А в Хорватии есть друзья, которые там играют, — Лука Модрич. И в тренерский штаб входят футболисты, которые играли в России. Переживаю за них. А кто станет чемпионом мира? Я поставил на Францию. Хочу, чтобы она выиграла», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.