Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павлюченко: на чемпионате мира переживаю за Хорватию, где играет мой друг — Лука Модрич

Павлюченко: на чемпионате мира переживаю за Хорватию, где играет мой друг — Лука Модрич
Комментарии

Бывший российский футболист Роман Павлюченко признался, что поддерживает сборную Хорватии на чемпионате мира — 2026. Будучи игроком, Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» вместе с хорватским полузащитником Лукой Модричем.

«Больше всего переживаю за хорватов на чемпионате мира. Понятно, что есть Узбекистан, который ближе к нам, но им будет тяжело на турнире. А в Хорватии есть друзья, которые там играют, — Лука Модрич. И в тренерский штаб входят футболисты, которые играли в России. Переживаю за них. А кто станет чемпионом мира? Я поставил на Францию. Хочу, чтобы она выиграла», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Рука бога и матч века. Какими были предыдущие чемпионаты мира по футболу в Мексике?
Рука бога и матч века. Какими были предыдущие чемпионаты мира по футболу в Мексике?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android