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Бубнов предположил, как выступила бы сборная России на чемпионате мира — 2026

Бубнов предположил, как выступила бы сборная России на чемпионате мира — 2026
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Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, как выступила бы сборная России на проходящем в эти дни в США, Мексике и Канаде чемпионате мира — 2026.

— Бразилия, Марокко, Россия, Гаити. Вот такая бы группа была. Что бы мы, Гаити не обыграли?
— Нет, Гаити бы не обыграли.

— Как?
— Вот так. Сейчас если бы мы с ними сыграли, даже в товарищеской игре, мы бы «сгорели». Плюс для нас очень тяжёлый климат. Поэтому нет. Но это я так говорю. А когда нам разрешат [играть на международной арене] — пока неизвестно. Сейчас только 15-летним пацанам разрешили. Вот тогда только получим объективную информацию, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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