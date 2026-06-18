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Тухель — о поддержке игроков сборной Англии: мы им доверяем — бояться нечего

Тухель — о поддержке игроков сборной Англии: мы им доверяем — бояться нечего
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал, как он поддержал команду в первом матче на ЧМ-2026 с Хорватией. В первом тайме игры англичане дважды выходили вперёд, но хорваты дважды сравнивали, и команды ушли на перерыв со счётом 2:2. Благодаря голам Джуда Беллингема и Маркуса Рашфорда во втором тайме Англия смогла победить со счётом 4:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

«Я дал им время побыть наедине с собой — сказал им успокоиться. Мы только что пропустили гол, поэтому нужно было успокоиться, снять нервное напряжение и призвать их играть по-своему.

Я сказал им, что моё восприятие их и последних 17 дней не изменится, независимо от результата, но я хочу, чтобы они действовали по-своему — по-нашему — я хочу, чтобы они были смелыми, мужественными, целеустремлёнными и решительными, чтобы они действовали вместе и просто шли к цели.

Если они говорят, что это помогло, это ещё лучше. Главное было лишь ободрить их и сказать, что мы им доверяем — бояться нечего», – приводит слова Тухеля ESPN.

В следующих турах группового этапа Англия сыграет с Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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