Павлюченко: знал, что Хорватия даст бой, но у Англии в атаке есть Гарри Кейн

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко высказался о поражении Хорватии от Англии (2:4) в матче 1-го тура чемпионата мира — 2026. Команды играли на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США).

«Матч Англии и Хорватии смотрел только первый тайм. Утром увидел счёт 4:2. До матча так и думал, что англичане по игре и подбору футболистов сильнее хорватов. Знал, что Хорватия даст бой. Но у Англии есть такие футболисты в атаке, как Гарри Кейн, которые решают исход матчей. Видел, как он забил пенальти и гол головой. Англичане по составу превосходят соперника, хотя я болею за хорватов», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.