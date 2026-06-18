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Павлюченко: знал, что Хорватия даст бой, но у Англии в атаке есть Гарри Кейн

Павлюченко: знал, что Хорватия даст бой, но у Англии в атаке есть Гарри Кейн
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Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко высказался о поражении Хорватии от Англии (2:4) в матче 1-го тура чемпионата мира — 2026. Команды играли на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

«Матч Англии и Хорватии смотрел только первый тайм. Утром увидел счёт 4:2. До матча так и думал, что англичане по игре и подбору футболистов сильнее хорватов. Знал, что Хорватия даст бой. Но у Англии есть такие футболисты в атаке, как Гарри Кейн, которые решают исход матчей. Видел, как он забил пенальти и гол головой. Англичане по составу превосходят соперника, хотя я болею за хорватов», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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