Гарри Кейн сделал 200 голевых действий за 178 матчей после перехода в «Баварию»

Нападающий Гарри Кейн оформил дубль в матче 1-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между Англией и Хорватией (4:2). Таким образом, форвард совершил 200 голевых действий за 178 встреч за клуб и сборную после перехода в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

С 2023 года Гарри Кейн забил 168 голов и отдал 32 результативные передачи.

Во 2-м туре группы L английская национальная команда встретится с Ганой (23 июня), в 3-м туре — с Панамой (28 июня). Хорватия во 2-м туре сыграет с Панамой (24 июня), в 3-м туре — с Ганой (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.