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Чехия — ЮАР: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026, 17 июня 2026

Чехия — ЮАР: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026
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Сегодня, 18 июня, состоится матч 2-го тура группы A чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Чехии и ЮАР. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра встречу обслужит Тори Пенсо (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 19:00 МСК
Чехия
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд

Чехия: Коварж, Цоуфал, Гранач, Крейчи, Голеш, Дарида, Черв, Садилек, Сойка, Гложек, Шик.

ЮАР: Уильямс, Модиба, Мбокази, Мудау, Окон, Мокоена, Мбатха, Адамс, Апполлис, Масеко, Рейнерс.

В 1-м туре группы A Чехия уступила Южной Корее (1:2). Встреча проходила в пятницу, 12 июня. Днём ранее сборная ЮАР проиграла команде Мексики (0:2) в стартовом матче турнира. В заключительном туре группового этапа чехи сыграют с Мексикой, а южноафриканцы — с Южной Кореей.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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