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«Райо Вальекано» объявил о назначении нового главного тренера

«Райо Вальекано» объявил о назначении нового главного тренера
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«Райо Вальекано» объявил о назначении Беньята Сан-Хосе Хиля на пост главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте «пчёл». Сроки соглашения пока не сообщаются.

У Беньята Сан-Хосе есть богатый международный опыт. Он начинал тренерскую карьеру в «Реале Сосьедад», затем работал в Саудовской Аравии, Чили, Боливии, ОАЭ, Бельгии и Мексике, а с февраля 2025 года возглавлял «Эйбар», проведя с командой 60 матчей.

Напомним, предыдущий тренер клуба, Иньиго Перес, покинул пост по собственному желанию.

В минувшем сезоне «Райо Вальекано» стал финалистом Лиги конференций и занял восьмое место в Ла Лиге.

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