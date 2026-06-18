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Павлюченко: Роналду мешает сборной Португалии

Павлюченко: Роналду мешает сборной Португалии
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Бывший российский футболист Роман Павлюченко высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с ДР Конго (1:1). Португалец провёл на поле 90 минут и не отметился результативными действиями.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Роналду в матче с Конго не нанёс ни одного удара и не создал ни одного момента. Криштиану — суперфутболист, который тренируется так, как никто другой. Но всё-таки талант Месси превосходит талант Роналду. От Лионеля до сих пор зависит вся сборная Аргентины. А Роналду сегодня мешает сборной Португалии. Если Месси делает всю игру, то Криштиану мешает», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 с командой Алжира (3:0).

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня). Действующим чемпионом мира является Аргентина.

Календарь ЧМ-2026
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